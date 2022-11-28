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Пытал участников АТО во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении сержанту российской армии

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Пытал участников АТО во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении сержанту российской армии

Фото: comments.ua

Задержанным мужчинам из села Катюжанка угрожали расстрелом, их избивали и пытали, не давали пищу и воду.

Сотрудники Киевской областной прокуратуры выяснили, что сержант минобороны РФ пытал бывших участников АТО во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении сержанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады МО РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в феврале-марте 2022 года во время временной оккупации села Катюжанка Вышгородского района, подозреваемый, будучи водителем стрелкового взвода, проводил обыски зданий в населенном пункте.

"Вооруженный оккупант незаконно задержал двух мужчин — бывших участников АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ, местонахождении участников АТО, сотрудников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан", — говорится в сообщении.

© Прокуратура Киевской области
Фото: Прокуратура Киевской области

По данным прокуратуры, военнослужащий РФ заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой размещалось помещение для пыток незаконно задержанных граждан Украины. Там в течение нескольких дней продолжался незаконный допрос потерпевших с целью получения информации в пользу оккупационных войск. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали еду и питьевую воду.

Напомним, полковнику росгвардии, который пытал военнопленных электрическим током и избивал дубинками, сообщено о подозрении.

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Дата публикации
Просмотры
836
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