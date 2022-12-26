Пытал, грабил и сдавал бойцов АТО: на Киевщине задержали предателя за сотрудничество с оккупантами

СБУ задержала предателя, который помогал оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевской области.

Вражеского приспешника спецслужба разоблачила во время контрдиверсионных мероприятий на севере Киевской области. Им оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленник "сливал" агрессору адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Среди них — бывшие участники антитеррористической операции на востоке нашего государства. За его "наводкой" захватчики вторгались в дома украинских патриотов, похищали их и принудительно вывозили в РФ", – говорится в сообщении.

Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его.

Во время "налета" злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также коллаборант разграбил дома граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок России. Таким образом он отобрал микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, у злоумышленника были "преференции" от захватчиков – ему позволяли свободно передвигаться временно захваченной территорией региона.

В то же время, даже собственный автомобиль он обозначил знаками различия подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ обнаружили его и задержали.

В ходе обысков по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели в Украине

В Киеве перед судом предстанет 49-летняя работница одного из центров предоставления административных услуг столицы. Чиновница призвала к захвату государственной власти.

В Чернобаевке Херсонской области Служба безопасности Украины задержала вражеского приспешника, который по указанию гауляйтера Турулева расквартировал в поселке оккупантов.

А в Херсоне задержали двух работников пенитенциарной службы. Им сообщили о подозрении в государственной измене – после захвата города они перешли на сторону врага.

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