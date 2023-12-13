Пылали автомобили и дома: показали жуткие фото после вражеской атаки по Киеву

ГСЧС и полиция работают на местах происшествия.

В Сети опубликовали фотографии с места падения обломков в Киеве после вражеской атаки.

Фото последствий показали спасатели и Министерство внутренних сил.

По данным ГСЧС Украины, известно:

В Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей. В общей сложности было спасено 17 человек, из которых 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей. На безопасное расстояние эвакуировано 25 человек.

Также повреждения получило здание садика. Изуродован фасад здания, выбиты окна. Внутри находился охранник. Пока его жизни ничего не угрожает. По информации полиции, пострадали 34 человека. 15 — госпитализированы. Предварительные диагнозы: колото-резаные раны и острая реакция на стресс. Спасатели развернули передвижные Пункты Несокрушимости.

По другому адресу в этом районе возник пожар в частном жилом доме, на площади 2 кв. м.

Вражеская атака на Киев. ФОТО: МВД

Вражеская атака на Киев. ФОТО: ГСЧС

Вражеская атака на Киев. ФОТО: ГСЧС

Вражеская атака на Киев. ФОТО: ГСЧС

Вражеская атака на Киев. ФОТО: МВД

В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован.

Еще по двум адресам в Деснянском районе было обнаружено падение обломков на открытой территории.

Зафиксировано падение обломков и в других районах столицы. Подразделения ГСЧС не привлекались, жертв и пострадавших нет.

Напомним, по данным местных властей, по состоянию на утро известно о 53 пострадавших в Киеве из-за вражеской атаки.

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