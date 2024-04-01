Пыль из Сахары добралась до Украины: Диденко рассказала, ухудшится ли качество воздуха

Синоптик советует позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания следует быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.

Пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахары, охватила уже значительную часть Европы, добирается и до Украины. Наше запыление воздуха – это отголоски действительно песчаной далекой бури. Однако называть это пылевой бурей именно в Украине не торопитесь.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.

"Пылевая буря – когда долгое время дует сильный ветер, пересушивается почва, тогда ветер и гоняет масштабными просторами пыль, почву, песчинки. Ухудшается видимость, тускнеет небо, пыль не дает нормально дышать и оседает, где придется. В Украине чаще пылевые бури возникают юге и юго-востоке. Бывают исключения и более широкое распространение", – объяснила она.

По словам Диденко, нынешняя ситуация – перенос атмосферой пыли из Сахары. Также может распространиться на значительную часть Украины в ближайшее время.

Синоптик советует позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания следует быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.

"Как видите, пришло аномальное тепло из южных широт, однако добавило ложку песчаного дегтя", – отметила она.

Что завтра?

"Как я уже здесь сказала – опыление воздуха из-за сахарской пыли, не спешите мыть окна пару дней. 2-го апреля в западных областях – дождь, местами гроза, понижение температуры воздуха до +14+19 градусов. На остальной территории Украины без существенных осадков, +20+25 градусов", – рассказала синоптикиня.

Внимание! Во вторник, 2 апреля, ожидается сильный ветер, порывы южные и юго-западные возможны до штормовых, до 15-20 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Киеве

В Киеве 2 апреля также будет сильный южный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Возможно ухудшение видимости, осложнение самочувствия из-за переноса пыли из Сахары.

В течение вторника в столице — без осадков, разве что в вторник вечером местами небольший дождь, временами с грозой.

Максимальная температура воздуха 2 апреля достигнет 24 градусов.

В течение 3, 4 и 5 апреля ожидается понижение температуры воздуха.

"А пока – окна не мыть, пусть подождут пару дней, сделать легкую влажную уборку, особенно от кошачьей шерсти, проветривать можно и надо, но смотрите просто по ситуации", – подытожила Диденко.

Советы от климатологов

В случае ухудшения ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА напоминает о необходимости:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице и особенно физические нагрузки на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, 31 марта пыль из африканской пустыни накрыла Прикарпатье. Метеорологи предупреждали об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

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