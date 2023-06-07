"Пять минут до метро": сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира в Киеве (фото)

В Киеве продают однокомнатную квартиру в Святошинском районе за 19 тысяч долларов (701,5 тысяч гривен). Это самое дешевое предложение на вторичном рынке в жилом состоянии.

Объявление владелец разместил на сайте OLX.ua.

В нем говорится, что жилье продается срочно. Продавец готов уступить цену.

“Пять минут от метро Академгородок. Первый этаж пятиэтажки, окна на улицу. По техпаспорту общая площадь 19,6 м2, комната 11,9 м2, кухня 3,8 м2. Бронедвери. Стеклопакеты”, – говорится в объявлении.

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира была переделана в студию, пишет владелец. В нем сделан косметический ремонт, на полу везде плитка. Зарегистрированных в квартире нет, два владельца.

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Сколько стоят квартиры в Киеве

Средняя стоимость м2 на вторичном рынке в Киеве по состоянию на начало июня 2023 составляет 1,4 тысячи долларов (51,6 тысяч гривен). Об этом свидетельствуют данные сайта m2bomber, собирающего объявления о недвижимости со всех порталов. Наиболее распространенная цена за квадратный метр – 1,2 тысячи долларов (44,3 тысячи гривен).

За год цена квадратного метра в гривне выросла почти на 15% – с 44,9 до 51,5 тысяч гривен.

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото: OLX

Стоимость м2 в разных районах города:

Печерский район — 2 407 $

Шевченковский район – 1 833 $

Голосеевский район – 1 523 $

Оболонский район – 1 439 $

Соломенский район – 1 419 $

Днепровский район – 1 406 $

Подольский район – 1 343 $

Святошинский район — 1 280 $

Дарницкий район – 1 231 $

Деснянский район – 1 053 $

Напомним, стоимость аренды квартир во Львове продолжает оставаться рекордно высокой по сравнению с киевскими ценами на аналогичное жилье. А жилье в новостройках Львова и западного региона – дорожают на виду. Эксперт объяснил, что происходит на рынке.

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