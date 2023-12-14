Пять лет заключения за сбыт кокаина: приговор наркодилеру киевской элиты Чернецкому оставили без изменений

В Киеве суд оставил без изменений приговор поставщику кокаина для украинской элиты Юрию Чернецкому: пять лет заключения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура 14 декабря.

"При участии прокурора Киевской городской прокуратуры апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым к пяти годам лишения свободы приговорен мужчина по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Доказано, что Чернецкий занимался сбытом кокаина на территории столичного региона, а также хранил наркотическое средство по месту жительства.



В декабре 2022 года приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.



В ходе рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции отклонил доводы стороны защиты и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.



Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях.

Как стало известно, в мае о себе напомнила и бывшая жена Чернецкого. Блогерша, певица и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова в ночь на 16 мая запостила в Instagram фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО. После шквала критики женщина удалила видео и фото, а затем записала видео и извинилась. По ее словам, она "не знала, что происходит".

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