Пять часов тревоги и десятки дронов: стали известны детали атаки по Киеву

Оккупанты совершили третью воздушную атаку на Киев за последние четыре дня. В этот раз враг применил исключительно ударные БпЛА.

О последствиях атаки сообщили в КМВА.

"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Какие последствия в районах:

В результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без последствий

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом здании, который оперативно ликвидировали

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее стало известно, что в Черкассах возник пожар из-за вражеской атаки.

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