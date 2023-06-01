"Пьяный охранник закрылся сам и больше никого не впускал": жители — о трагедии у укрытия в Киеве

Жители, проживающие возле поликлиники №3 в Деснянском районе Киева, которые ночью 1 июня во время ракетной атаки пытались попасть в бомбоубежище, рассказали, что не впервые не смогли попасть в укрытие.

Об этом киевляне рассказали Суспільному.

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"Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы ... Я хочу спрятаться, почему мне закрыта дверь, я хочу жить", – рассказала местная жительница.

Человек, который был на месте трагедии, говорит, что охранник, который, по словам очевидцев, был пьян, сам закрылся внутри укрытия. К нему стучали женщины с детьми, а он их не пускал.

Жительница района рассказала, что людей неоднократно выгоняли из хранилища. Они писали жалобы и обращения. По словам женщины, аварийные выходы из него были закрыты. Также она рассказала, что некоторые жители сообщали о проблеме в службу поддержки 15-51. Там отвечали, что связывались с администрацией, которые сообщили, что с хранилищем все в порядке.

Стало известно, что охранника укрытие арестовали. Как рассказали жители соседних домов для NV, за последний месяц охранник укрытия распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

Тем временем глава столичной Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников утверждает, что работником ночной смены был открыт центральный вход поликлиники. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет.

Закрытое укрытие в Деснянском районе

В Деснянском районе из-за падения обломков ракет погибли три человека. Они бежали к укрытию в поликлинике №3, но оно оказалось закрытым. По словам жителей, они просили открыть бомбоубежище – и в тот момент на них упали осколки. Для двух женщин и ребенка они оказались смертельными.

В полиции подтвердили, что погибли 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Кроме того, 12 человек получили ранения.

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