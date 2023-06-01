Пьяный мужчина, который угрожал Рамине Эсхакзай в центре Киева, занимался в прошлом рэкетом: что известно

Мужчина, с которым у интервьюерки возник конфликт, был вооружен.

Сегодня, 1 июня, во время воздушной тревоги украинская интервьюер Рамина Эсхакзай стала жертвой неприятной ситуации — ее машину забрал эвакуатор. Когда ведущая хотела оплатить штраф, ей нахамил пьяный мужчина.

Муж был под хмельком и вооружен

По словам журналистки, она оставила свой автомобиль на Подоле на парковке, однако очень близко к тротуару. Уже во время воздушной тревоги журналистка пошла к укрытию и увидела, что ее машину забирает эвакуатор. Рамина отметила, что мужчина был нетрезв и вооружен.

"Просто оставлю это здесь. Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских". У меня все ок. Сейчас заберу машину и уплачу штраф", — прокомментировала видео с нетрезвым мужчиной Рамина.

ремина / Фото: instagram.com/raminalalala

Машину вернули

Через некоторое время интервьюер вышла на связь и рассказала, что через приложение "Киев цифровой" оплатила штраф и уже вернула свою машину.

Фото: instagram.com/raminalalala

Кем оказался злоумышленник?

Впоследствии стало известно, что мужчина, который сегодня обидел Рамину, пять лет назад занимался рэкетом, передают телеграмм-каналы.

В частности, он вместе с копманией заходить в мафы как «военный-общественный деятель» и требовал чеки на оплату.

"С каждого мафа, наливайки сбивал дань от 2 до 4 тыс грн/месяц. Есть связи, которые помогают ему избегать наказания", — указано в сообщении.

Рамине Эсхакзай в Киеве во время воздушной тревоги нахамил пьяный мужчина

Напомним, ранее журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай отреагировала на дубляжную пародию актрисы Екатерины Сергеевой на интервью Рамины с певицей Светланой Лободой.

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