Пьяный и без документов: в Борисполе водитель протаранил пять припаркованных автомобилей (видео)

Обошлось без пострадавших.
В Борисполе Киевской области водитель Mazda протаранил пять припаркованных автомобилей. Мужчина сел за руль пьяный и без документов.
Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
ДТП на улице Головатого произошло накануне, около 10 часов вечера. Обошлось без пострадавших.
Водитель отказался пройти осмотр на состояние опьянения. Во время общения с патрульными мужчина кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.
Правонарушителя доставили в полицейский участок. На него составили пять админматериалов и вынесли постановление за управление без водительского удостоверения.
Напомним, что в Ровенской области пьяный водитель так убегал от копов, что разбил машину об дерево.
Читайте также: