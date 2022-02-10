Пьяный и без документов: в Борисполе водитель протаранил пять припаркованных автомобилей (видео)

Пьяный и без документов: в Борисполе водитель протаранил пять припаркованных автомобилей (видео)

Обошлось без пострадавших.

В Борисполе Киевской области водитель Mazda протаранил пять припаркованных автомобилей. Мужчина сел за руль пьяный и без документов.

Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

ДТП на улице Головатого произошло накануне, около 10 часов вечера. Обошлось без пострадавших.

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Водитель отказался пройти осмотр на состояние опьянения. Во время общения с патрульными мужчина кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.

Правонарушителя доставили в полицейский участок. На него составили пять админматериалов и вынесли постановление за управление без водительского удостоверения.

Напомним, что в Ровенской области пьяный водитель так убегал от копов, что разбил машину об дерево.

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

В Борисполе пьяный водитель протаранил пять автомобилей

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