Пьяные вечеринки в Киеве: стало известно, как накажут парней, унижавших девушек

Парни издевались и унижали девушек, снимали это на камеру и выкладывали видео в Сеть.

Организаторов пьяных вечеринок в Киеве задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области полицейские провели обыски.

Фото: Андрей Небитов

"Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Телеграм-канале и Инстаграм", — рассказал Небитов.

Обеим фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографии.

Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.

Фото: Андрей Небитов

Напомним, что двум ребятам, которые проходят по делу о пьяных вечеринках в Киеве, вручили подозрения. Еще шесть — получили повестки в военкомат.

Развращали и издевались на камеру: полиция провела обыски у организаторов скандальных вечеринок

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