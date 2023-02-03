Пьяные вечеринки в Киеве: блогеры, которые издевались над беспомощными девушками и снимали их в порно, арестованы (фото)

Молодым людям грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Киеве взяты под стражу блогеры, которые снимали и распространяли порнографический контент, издеваясь над беспомощными девушками.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

По ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры двум блогерам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее молодчикам доложено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что подозреваемые арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием молодых женщин, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на свои мобильные телефоны. Снятый материал выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

Фото: Прокуратура Киевской области

Досудебное расследование по оперативным материалам сотрудников Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины продолжается.

Напомним, обнародованы новые подробности громкой истории о задержании сотрудниками СБУ высокопоставленных полицейских, которые, по версии следствия, "крышевали" проституцию в столице и других регионах.

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