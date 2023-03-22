Пьяные вечеринки с секс-насилием: подозрение получил третий участник, снимавший все на видео

21-летний блоггер был соучастником сексуального насилия и осуществлял видеофиксацию преступных действий.

Полиция объявила подозрение третьему фигуранту пьяных вечеринок в Киеве, где парни спаивали девушек и совершали над ними сексуальное насилие.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По словам правоохранителей, 21-летний блоггер был соучастником сексуального насилия и осуществлял видеофиксацию преступных действий.

"Работники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении [ч. 3 ст. 153 УК Украины]", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Кижве компания молодых людей доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумилась над жертвами в соцсетях.

1 февраля правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области и подтвердили причастность к преступлению группы лиц.

Позже стало известно, что блоггеры, которые издевались над беспомощными девушками и снимали их в порно, арестованы.

Модель и владелица тату-студии Алина Левчук показала, как выглядели приглашения, на пьяные вечеринки, где издевались над девушками. По ее словам, там нет никакого намека на алкоголь или насилие, а наоборот — речь шла о благотворительности.

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