Пьяное ДТП в Броварах с участием чиновника: реакция КОВА и детали от полиции

26 апреля в Броварах на переходе глава райгосадминистрации влетела толпа.
Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен.
Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская», — написал он.
Кравченко подчеркнул, что подобное поведение должностного лица недопустимо: «Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле.
Подробности от полиции
Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием должностного лица районной военной администрации. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и врачи.
Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок.
Проверка на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
На месте продолжают работать полицейские.
Напомним, председатель райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко, находясь под хмельком, вечером 26 апреля сбил 4 человека на пешеходном переходе.
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