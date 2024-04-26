Пьяное ДТП в Броварах с участием чиновника: реакция КОВА и детали от полиции

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен.

Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская», — написал он.

Кравченко подчеркнул, что подобное поведение должностного лица недопустимо: «Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле.

Подробности от полиции

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием должностного лица районной военной администрации. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых ребенок. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и врачи.

Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок.

Проверка на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

На месте продолжают работать полицейские.

Напомним, председатель райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко, находясь под хмельком, вечером 26 апреля сбил 4 человека на пешеходном переходе.

Читайте ведущие новости дня: