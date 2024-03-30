Пьяная женщина-водитель неслась по Киеву во время комендантского часа, а рядом сидел маленький сын: видео

При оформлении админматериалов женщина вела себя агрессивно и ругалась на патрульных.

Пьяная водитель неслась по Киеву во время комендантского часа, а рядом сидел маленький сын.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Накануне мы заметили автомобиль Daewoo, водитель которого двигался в комендантский час и нарушил ПДД. Инспекторы подали сигнал об остановке, женщина же это проигнорировала и продолжила движение.

Полицейские догнали и остановили это транспортное средство. Кроме женщины-водителя, в авто находился ее маленький сын.

"Общаясь с женщиной, мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр в установленном законом порядке она отказалась. Более того, во время оформления административных материалов женщина агрессивно вела себя и высказывалась ненормативной лексикой по отношению к патрульным", – говорится в сообщении.

Патрульные отстранили женщину- водителя от управления и составили на нее ряд адмматериалов:

протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП;

постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Затем патрульные передали ребенка бабушке, а о происшествии сообщили инспекторам ювенальной превенции.

Женщина управляла авто с признаками опьянения, подвергая опасности малолетнего ребенка: патрульные прекратили правонарушение Женщина с признаками опьянения управляла авто, подвергая опасности малолетнего ребенка: патрульные прекратили правонарушения Накануне мы заметили автомобиль Daewoo, водитель которого двигалась в комендантский час и нарушила ПДД. Инспекторы подали сигнал об остановке, женщина же это проигнорировала и продолжила движение. Полицейские догнали и остановили это транспортное средство. Кроме руля, в авто находился ее малолетний сын. Общаясь с гражданкой, мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр в установленном законом порядке она отказалась. Более того, во время оформления административных материалов женщина агрессивно вела себя и высказывалась ненормативной лексикой к патрульным. Мы отстранили водителя от управления и составили ряд административных материалов: ✅ протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП; ✅ протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП; ✅ протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП; ✅ постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП. В дальнейшем патрульные передали ребенка бабушке, а о происшествии сообщили инспекторам ювенальной превенции. #ПорядокЭтоты #патрульная полиция #Kyivpatrol Опубликована Патрульная полиция Киева Пятница, 29 марта 2024 г.

Напомним, в Киеве выпивший водитель перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в его крови в 11 раз превышало норму.

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