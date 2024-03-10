ПВО вокруг Киева: эксперт рассказал, какую ракету еще не перехватывали и назвал причину

Киев на сегодняшний день имеет образцово-показательную эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она не просто лучшая в Украине, она – лучшая в Европе.

Об этом говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале совместного проекта OBOZ.UA.

"Киевская противовоздушная оборона благодаря симбиозу высокотехнологичных систем малого, среднего и большого радиуса действия, а также разветвленной сети маршрутов действия мобильных групп позволяет перехватывать всю номенклатуру средств поражения, применяемых российскими оккупантами", — рассказал он.

По словам эксперта, эшелон большого радиуса действия снабжен покрытием ЗРК Patriot или SAMP/T, за средний отвечает – IRIS-T и аналоги, малый – сведенный к зенитным ракетным комплексам ближнего радиуса действия, а также зенитным самоходным установкам типа Gepard.

Важным элементом эшелона малого радиуса действия являются мобильные группы перехвата с широкой номенклатурой стрелкового вооружения и ПЗРК для уничтожения целей типа Shahed-136.

"Единственная ракета, которую пока киевская ПВО не перехватывала, – это Х-22/32. Да и то потому, что она пока не залетала в зону действия ЗРК Patriot или SAMP/T. Но в теории, и с учетом практики перехватов Х47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон", проблем с Х-22/33 у западных систем большого радиуса действия не должно возникнуть", – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, издание Forbes заявило, что оккупанты могли уничтожить две установки Patriot в Украине (видео).

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