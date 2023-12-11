ПВО уничтожила 8 воздушных целей, есть травмированые: последствия вражеской атаки на Киев 11 декабря 2023 года

По предварительной информации, около 4.00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине.

В общей сложности противовоздушной обороной во время ночной атаки на Киев, когда раздались взрывы, уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Сегодня утром враг пытался нанести по Киеву ракетный удар. Приблизительно по сценарию, как и ровно месяц назад, 11 ноября, когда в сторону столицы была выпущена баллистика. Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 россияне нанесли очередной удар ракетами, предварительно баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны разили все вражеские цели (Окончательно тип и количество ракет сообщат Воздушные Силы).

В результате работы ПВО по сбитию ракет, предварительно произошло падение обломков в Дарницком районе.

В Дарницком районе есть пострадавшие, им на месте была оказана медицинская помощь.

Информация о падении обломков в Голосеевском районе не подтвердилась. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

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"Не забудьте поблагодарить воинов ПВО за отличную работу и все Силы Обороны за защиту. Не забывайте кто бережет наши жизни. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

"Четыре человека — все взрослые — пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", — добавил в социальных сетях мэр. Киева Виталий Кличко.

Позже после уточнения данных появилась информация о том, что во время отражения ракетного удара по столице произошло падение обломков ракет в Дарницком районе города.

"Травмы получили двое жителей. Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте. Девушка 1990 г.р. – острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте", - заявил в сообщении Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Киеве сработала система ПВО: назвали районы столицы, где упали обломки.

Также ранее власти сообщали, что в результате ночной атаки на Киев травмированы.

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