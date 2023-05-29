ПВО предварительно сбила все баллистические ракеты во время атаки на Киев — КМВА

От ночной атаки по Киеву прошло всего 6 часов.

Силы и средства ПВО предварительно сбили все баллистические ракеты во время атаки на Киев 29 мая, которая была 16 – с начала мая.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на начальника КМВА Сергея Попко.

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"Лишь через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг сменил тактику — после длительных исключительно ночных атак. нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено.

"Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений", — добавил чиновник.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, падение шести обломков ракет зафиксировали в четырех районах столицы:

в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, АЗС и зеленую зону;

в Деснянском районе зафиксировали падение частей сбитых ракет на территории одного из парков;

в Днепровском и Подольском районах обломки упали на проезжую часть.

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