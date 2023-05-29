ПВО предварительно сбила все баллистические ракеты во время атаки на Киев — КМВА

От ночной атаки по Киеву прошло всего 6 часов.
Силы и средства ПВО предварительно сбили все баллистические ракеты во время атаки на Киев 29 мая, которая была 16 – с начала мая.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на начальника КМВА Сергея Попко.
"Лишь через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг сменил тактику — после длительных исключительно ночных атак. нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено.
"Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений", — добавил чиновник.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, падение шести обломков ракет зафиксировали в четырех районах столицы:
- в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, АЗС и зеленую зону;
- в Деснянском районе зафиксировали падение частей сбитых ракет на территории одного из парков;
- в Днепровском и Подольском районах обломки упали на проезжую часть.
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