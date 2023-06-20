Силы ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева почти два десятка враждебных целей — КМВА

В 482-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину произошла очередная массированная воздушная атака на столицу.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в социальных сетях.

На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы «Shahed». Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.

По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей.

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"Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информация о пострадавших или разрушение на данный момент не поступала. Данные оперативного возведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи — не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны,, соответственно – свою жизнь", — заметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.