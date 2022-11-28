"Путину нужны мы все" — Кличко о рисках повторного наступления россиян на Киев

Киев – сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора России.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

"Если у них будет возможность, они обязательно будут пытаться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", — сказал мэр.

Также читайте Вторжение из Беларуси в конце ноября: в разведке опровергли такие планы врага

Мэр также напомнил, как после незаконной аннексии Россией украинского Крыма и оккупации части Донецка и Луганска было мнение, что якобы после этого Путин успокоится. Но Кличко подчеркнул, что диктатору РФ нужна вся Украина.

"Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорили, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как большой "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском.Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать ", — подчеркнул Кличко.

Риск повторного наступления на Киев

В последнее время активизировались разговоры о вторжении в Украину с территории Беларуси. Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что командование РФ рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Впрочем, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

Также читайте Это жизни наших воинов: Кличко оценил сроки окончания войны в Украине

В Генштабе 27 ноября сообщили, что российские оккупанты перебрасывают свои войска на временно оккупированную территорию Украины из Беларуси. Пока наступательных группировок захватчиков и в Волынском и Полесском направлениях не обнаружено.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, россияне могут снова пойти на Украину из Беларуси, если РФ накопит там не менее 20 тысяч военных, имеющих опыт боевых действий. Попытка наступления на Киев и Волынь нынешними силами армии Беларуси обречена на провал.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что на территории Беларуси вблизи украинской границы Россия сосредоточила более 9 тысяч своих военнослужащих. По его данным, около 15 тысяч белорусских военных готовы принять участие в так называемой "специальной военной операции". В частности, из-за высокого денежного довольствия.

Тем временем в Киеве усиливают фортификационное оборудование районов и рубежей обороны столицы и области с помощью долгосрочных огневых сооружений весом 30 т. На взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.

Читайте также: