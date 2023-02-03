Путин может снова атаковать Киев наземными войсками — Кличко

Кличко подчеркнул, что Киев был и остается мишенью для российских войск.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российский президент-диктатор Владимир Путин может снова попытаться атаковать столицу наземными войсками.

Об этом политик сказал в интервью немецкой газете Bild.

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"Киев был и остается мишенью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас наземными войсками", — предположил он, призывая западных партнеров предоставить все необходимое оружие, в том числе современные американские истребители F-16.

"Нам нужны истребители, наши военные офицеры это четко говорят. Мы должны уметь защищаться!" — сказал Кличко.

По поставкам боевых танков Кличко критикует темпы, отмечая, что Украина ежедневно "расплачивается жизнями граждан".

"К сожалению, все идет очень медленно, мы расплачиваемся жизнями наших граждан и нам срочно нужно это оборонительное оружие. Безумные потери с обеих сторон. Путин хочет развалить нашу страну ", — добавил городской голова Киева.

Вероятное повторное наступление кафиров на Киев

Существует угроза того, что Россия расширит географию боев уже весной зимой во время нового наступления на Украину, чтобы перехватить инициативы. Среди предполагаемых направлений – северное. В частности, военные эксперты говорят о повторном наступлении на Киев. Это также не исключат официальных лиц Украины.

Между тем, генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж считает, что сценарий полномасштабного вторжения России на всей линии фронта, границы с РФ и Беларусью маловероятен. Он пояснил, что для полномасштабного наступления нужны колоссальные силы – тысячи танков, ракетных систем, миллионы боеприпасов, что у РФ сегодня нет.

Путин переоценил силы: новое наступление России провалится

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