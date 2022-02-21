"Путин — х*йло": в Киеве с помощью проектора и огромной стены каждый вечер подбадривают соседей (фото)

Каждый день картинки разные, но тематика одна – сохраняйте спокойствие, любите Украину, Путин – поганец.
Один из жителей жилого комплекса в Киеве решил оригинально подбодрить соседей. Каждый вечер он включает проектор и направляет изображение на стену многоэтажного паркинга.
Об этом говорилось в "Сніданку з 1+1".
Каждый день картинки разные, но тематика одна – сохраняйте спокойствие, любите Украину, Путин – поганец. Стену паркинга фотографируют соседи и распространяют в Сети.
Автор идеи — человек непубличный и таким же хочет остаться, поэтому от комментариев журналистам отказался.
"Нравица не нравица — империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ", — изображают на стене возле ЖК.
Напомним, во время полуфинального поединка сборной Украины по футзалу с командой России на Чемпионате Европы-2022 болельщики громко спели хит "Путин — х*йло!".
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