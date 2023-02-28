Путин достал нас и в Буче: мужчина рассказал, как оккупанты расстреляли жену и детей прямо на его глазах

Александр Чекмарев рассказал об очередных зверствах оккупантов в Буче на Киевщине. Так, русские солдаты убили его жену и двоих детей прямо на его глазах, когда семья пыталась выехать из тогда окруженного города.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Семья Чекмаревых уже второй раз пыталась спастись от "русского мира". Впервые они убежали с востока Украины в 2014 году и оказались в тогда еще мирной Буче.

Фото: скриншот видео

"Мы решили, что здесь сможем убежать от этой войны. Но не убежали – Путин достал нас и в Буче… Закончилась история моей жены и моих детей", – говорит мужчина.

По словам Александра, с начала полномасштабного вторжения и обстрелов Бучи, семья пряталась в подвале собственного дома, а потом уже решили уехать из города. Когда они ехали по дороге, увидели российскую БМП.

"Она (жена. – ред.) сказала мне – давай разворачивайся, будем ехать куда-то. Ну и не успели мы принять какое-то решение – сразу же начался обстрел. Мой автомобиль загорелся", – рассказал мужчина.

Фото: скриншот видео

В результате обстрела жена и дети Александра погибли, а он был ранен.

Александр рассказал, что хотел бы справедливое наказание для убийц своей семьи.

"Очень хочется посмотреть в глаза тех людей. Это даст осознание того, что они наказаны. Мне станет легче, наверное, станет легче намного. Не просто понимать, что ведутся какие-то процессуальные действия, а то, что есть результат и эти люди наказаны", — говорит Александр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал самым страшным днем войны – разоблачение российских преступлений в Буче.

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