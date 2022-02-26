"Путин = Бен Ладен!": в МВД сравнили обстрел дома в Киеве с нападением на башни-близнецы в Нью-Йорке

Геращенко призвал отправлять фото в РФ.

В МВД сравнили обстрел многоэтажного дома в Киеве с нападением террористов "Аль-Каиды" на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Фото опубликовал в Facebook советник МВД Антон Геращенко.

"Путин = Бен Ладен! Важно! Прошу всех, у кого есть друзья в цивилизованных странах. Присылайте им эти фото и проводите аналогию удара по жилому дому в Киеве с нападением террористов "Аль-Каиды" на башне Всемирного торгового центра 9/11. И в РФ также присылайте!" – написал он.

Facebook/Антон Геращенко

Напомним, что в Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку. Она разрушила квартиры примерно на шести этажах. Известно, что в дом попали дважды – в верхние и нижние этажи.

Владельцы квартиры в Сети опубликовали видео, как российский снаряд уничтожает их квартиру. На видео видно, что сначала в доме все было спокойно, однако впоследствии туда попадает российский снаряд и уничтожает имущество людей.

"У нас в зале теперь просто дыра", — говорят на видео владельцы квартиры.