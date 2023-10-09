Будут впускать не всех: в Киеве ограничили доступ к некоторым укрытиям

В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане.

В Киеве с сегодняшнего дня, 9 октября, изменили порядок использования укрытий в объектах дошкольного образования. Теперь ими смогут пользоваться только персонал и дети.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Отмечается, что посторонние лица не смогут использовать эти укрытия.

"Согласно решению Совета обороны Киева и, соответственно, постановлению Кабинета Министров, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева. Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане", — говорится. в сообщении.

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Как пояснил начальник КМВА Сергей Попко, такие изменения обусловлены прежде всего интересами безопасности, для защиты детей.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что не так с реконструкцией школы на Подоле и обращался в разные официальные органы, отвечающие за ее ремонт.

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