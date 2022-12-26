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Психологически издевался и угрожал теще – киевлянину грозит до 2 лет за решеткой

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Психологически издевался и угрожал теще – киевлянину грозит до 2 лет за решеткой

Фото: pixabay.com

В столице будут судить киевлянина, систематически совершавшего психологическое насилие в отношении своей тещи.

В Киеве будут судить 39-летнего мужчину, который систематически совершал домашнее насилие в отношении 66-летней тещи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно и умышленно оскорблял потерпевшую, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой, унижал и психологически давил.

"Эти противоправные события происходили в течение длительного времени в квартире женщины в Подольском районе Киева, где злоумышленник ранее проживал. Из-за постоянных угроз и унижений женщина испытывала страх за свою жизнь, тревогу и чувство беспомощности", — сообщает прокуратура.

Обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Подольской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт, мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в Киеве вспыхнул пожар в 10-этажке – погиб мужчина.

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Дата публикации
Просмотры
232
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