"Пшонка-стайл": в Киеве за миллион долларов продают квартиру в стиле ренессанса с антиквариатом (фото)

"Пшонка-стайл": в Киеве за миллион долларов продают квартиру в стиле ренессанса с антиквариатом (фото)

В Сети пользователи назвали квартиру "ужасом", "безвкусицей" и "Пшонка-стайл".

В Киеве выставлена на продажу 5-комнатная квартира в стиле ренессанса за миллион долларов. Она находится в Шевченковском районе столицы на улице Большой Житомирской.

Объявление размещено на сайте агентства недвижимости Вlagovist.

Квартира находится на четвертом этаже, имеет три санузла и антикварную мебель. В доме есть свой лифт, комната для охраны и три паркоместа. Площадь помещения – 300 квадратных метров.

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"Дух итальянского ренессанса в центре Киева! На продажу выставлен трехуровневый палаццо, пропитанный духом итальянского возрождения: ренессансное величие пропорций, утонченность деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", — говорится в объявлении.

В Сети пользователи назвали квартиру "ужасом", "безвкусицей" и "Пшонка-стайл".

"Дизайн для цыганского барона разве что", "К сожалению, наличие больших денег, совершенно не означает, наличие вкуса", "Одна я думаю, что она страшная?", "Интересно было бы посмотреть в глаза владельцу и спросить, зачем ему диван в туалете", — пишут в комментариях.

Напомним, что в Киеве выросла стоимость жилья в новостройках: сколько будет стоить квартира в 2022 году.

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