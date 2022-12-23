Прыгающие и воинственные символы Нового года: у кроликов из Киевского зоопарка появятся собственные домики

Здесь можно увидеть кроликов-великанов Фанни и Банни, а также непоседливого Огонька, его подружек Звездочку, Точка и Ожинку.

Несмотря на жестокую войну, которую развязала Россия против Украины, киевляне готовятся к грядущему Новому 2023 году. Он по восточному календарю будет проходить под символом Черного Водяного Кролика.

ТСН.ua узнал, что в Киевском зоопарке проживает несколько символов нового года. Более того, уже 27 декабря здесь состоится открытие новой кроличьей экспозиции. Увидеть милых зверушек смогут все желающие посетить зоопарк.

Киевский зоопарк уже традиционно готовит новогоднюю экспозицию, на которой можно будет познакомиться с представителями самых необычных пород кроликов в мире, а именно с черно-огненными кроликами и бельгийскими фландрами. Увидеть пушистые символы Нового года будет приятно не только детям, но и взрослым посетителям.

На Острове зверей появятся три небольших вольера для символов нового года. Это будут домики из натурального дерева, в которых будут обитать непоседливые кролики. Процесс монтажа сейчас продолжается. Для пушистиков сделают специальные полочки-переходы, по которым они смогут бегать, играть и радовать посетителей зоопарка.

Разбойник Огонек и три его подружки

"В одном из домиков можно будет познакомиться с парой бельгийских фландров — Фанни и Банни. Сейчас они еще довольно молоды, им всего по 8 месяцев. Но они уже имеют вес около 10 килограммов и съедают днем более 2 килокорм. с четырьмя черно-огненными "разбойниками" — кроликом Огоньком и его подружками: Ежечкой, Топочкой и Звездочкой — им по 4 месяца и маленькие ушастики еще набирают вес, который сейчас около 700-800 г. За день вчетвером они съедают до 1 кг корма", — рассказывает ТСН.ua директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Фото: ТСН.ua

Ученые добавляют, что сейчас в мире насчитывается 9 пород живых в природе диких кроликов, а также более 200 пород декоративных кроликов, которые все чаще становятся домашними любимцами и объектами обожания взрослых и детей.

"Наши пушистики любят морковь, свеклу, капусту и специальный полнорационный комбикорм, содержащий все необходимые витамины и минералы. И конечно – вдоволь душистого лугового сена из разнотравья", — объясняет нам директор зоопарка.

Воинствующие прыгуни

Раньше этих кроликов содержали в тесных клетках – сейчас для них множество различных комфортных и просторных многоуровневых домиков и с разнообразными лазалками, туннелями, песчаными бассейнами, кормушками, поилочками и т.д. – для комфортной жизни этих милых и пушистых созданий.

В зоопарке добавляют, что черно-огненные кролики стали известны в начале XIX века в Англии. Эти красавцы сразу покоряют своей окраской : блестящий и насыщенный черный цвет в сочетании с яркой огненно-рыжей окраской.

"Хотя и в уходе они не очень отличаются от других, темперамент у них – совсем не кроличий! Из-за происхождения от зайцев и диких кроликов их отличает воинственный нрав и прыгучесть. Как и следующий 2023 год, их характер резкий и непредсказуемый ", – добавляют в Киевзоо.

Великаны и добряки

А вот бельгийский фландр – одна из самых больших пород кроликов в мире. Их отличает спокойный, дружелюбный и миролюбивый характер вместе с просто гигантскими размерами. Взрослый кролик может весить до 20 кг !

Эта порода была выведена в XVI веке в провинции Бельгии – Фландрии, а затем вывезена в другие страны. Ушастые великаны могут иметь разную окраску : песочный, серебристый, песчано-оранжевый, серо-рыжий, голубой, белый, темно-серый и черный.

Фото: ТСН.ua

Кроличьи секреты, которые стоит помнить

Кролики вызывают приятные чувства у взрослых и невероятный восторг у детей, но содержать их не так просто, как кажется. Они не любят быть в одиночестве. Поэтому желательно, чтобы было не менее 2 ушастиков.

Напомним, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил, отменят ли комендантский час на Новый год и Рождество в Киеве.

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