Прыгала на ходу, чтобы не попасть под машину: в Киеве девушка разбила лицо и руки из-за неисправного арендованного самоката

За многочисленные травмы девушке предложили 200 гривен.

В центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза. За это ей предложили 200 гривен.

Событие произошла 8 июня недалеко от Мариинского парка.

Об этом рассказал друг травмированной девушки Алисы Владислав в Facebook.

Он добавил, что Алисе пришлось прыгать на ходу из-за неуправляемого самоката, чтобы не попасть под машину.

"Ее путешествие с работы домой закончилась скорой помощью и лицом в крови. Почему так произошло? Все очень просто, у самоката отказали тормоза. Прямо во время съезда с небольшого холма, недалеко от Мариинского парка. Ей пришлось прыгать на ходу, чтобы не попасть под машину. Если вы думаете, что это первый подобный случай — ошибаетесь. Когда она приехала в больницу, у нее спросили, что же такое произошло. И как только она начала говорить о самокате, врач перебил и назвал четыре буквы — Bolt? — и после кивка Алисы медик добавила — "К нам 3-4 человека в день из этих самокатов приезжает...", — написал Владислав.

Когда потерпевшая обратилась в службу поддержки компании Bolt, там за неисправность самоката девушке предложили два промокода на сумму 200 гривен. Их девушка могла бы использовать на следующие поездки.

Чуть позже Алиса отправила в службу поддержки фото нанесенных травм и заключение медиков. После чего ей пообещали провести проверку транспортного средства и предложили обратиться в страховую компанию, где ей смогут компенсировать деньги, потраченные на медикаменты. Об этом Алиса рассказала изданию Obozrevatel.

Девушка обратилась в страховую компанию. Там ей объяснили, что выплатят только деньги за нанесенные травмы, если она предоставит все чеки об оплате услуг и покупку медикаментов.

Напомним, в Киеве таксист Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

Позже служба такси Bolt заблокировала аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt.

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