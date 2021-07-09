Прыгал по патрульному авто, разбил стекло и ударил копа: под Киевом нетрезвый мужчина устроил дебош

Прыгал по патрульному авто, разбил стекло и ударил копа: под Киевом нетрезвый мужчина устроил дебош

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Фастове Киевской области нетрезвый мужчина ночью, 9 июля, устроил дебош с правоохранителями.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

По данным очевидцев, нетрезвый мужчина по неизвестным причинам внезапно выскочил на служебный автомобиль патрульной полиции. Он разбил лобовое стекло и смял капот. Когда полицейские пытались его задержать, он ударил одного из копов.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в столице Польши Варшаве 36-летний украинец устроил дебош с полицией. Он сначала ехал по тротуару, где едва не сбил отца с ребенком, а когда его начали преследовать копы, то мужчина "отстреливался" от них огнетушителем.

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