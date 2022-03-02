Прячутся в укрытие с оружием: в Киеве разоблачили пятерых диверсантов (фото)

Прячутся в укрытие с оружием: в Киеве разоблачили пятерых диверсантов (фото)

Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы.

В Киеве полицейские разоблачили пятерых диверсантов на станции метро. Мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытие.

Об этом сообщили 2 марта в Национальной полиции Украины.

Известно, что диверсанты подозрительно вели себя, поэтому к ним подошли полицейские. В ходе тщательного осмотра вещей у одного из них обнаружили игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, также имел при себе боевые патроны.

Кроме того, на той же станции метро задержан мужчина, который передавал врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

В метро к полицейским также обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки у них обнаружили и изъяли боеприпасы, четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. На станцию диверсанты пришли якобы переночевать и спрятаться от авиаударов.

Задержанные были переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.