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Прячутся в укрытие с оружием: в Киеве разоблачили пятерых диверсантов (фото)

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Прячутся в укрытие с оружием: в Киеве разоблачили пятерых диверсантов (фото)

Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы.

В Киеве полицейские разоблачили пятерых диверсантов на станции метро. Мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытие.

Об этом сообщили 2 марта в Национальной полиции Украины.

Известно, что диверсанты подозрительно вели себя, поэтому к ним подошли полицейские. В ходе тщательного осмотра вещей у одного из них обнаружили игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, также имел при себе боевые патроны.

Кроме того, на той же станции метро задержан мужчина, который передавал врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

В метро к полицейским также обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки у них обнаружили и изъяли боеприпасы, четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. На станцию диверсанты пришли якобы переночевать и спрятаться от авиаударов.

Задержанные были переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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