Провел операцию так, что пришлось удалять матку: в Киеве будут судить акушера-гинеколога

Во время проведения операции "кесарево сечение" врач допустил дефект, что привело к послеоперационным осложнениям.

В Киеве сообщено судить акушера-гинеколога частной клиники. Врач так провел женщине операцию, пришлось удалять матку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врача-акушер-гинеколога частной клиники в ненадлежащем выполнены профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента", — говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Так, в августе 2019 года, в частную клинику были госпитализированы женщину, которая находилась на 41 неделе беременности.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время проведения операции врачом акушер-гинекологом возбуждено технику операции "Кесарево сечение" и допущены дефект, приведший к послеоперационных осложнений и как следствие удаления матки.

Действия врача акушер-гинеколога квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для пациента в виде потери органа и как следствие - потере репродуктивной способности.

Сейчас обвинительный акт в отношении обвиняемого направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками Следственного управления ГУНП в г. Киеве.

Напомним, в Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности.

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