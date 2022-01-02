"Проучили" нахала: в Киеве водитель-нарушитель на односторонней дороге задом въехал в столб (видео)

Водителя вынудили ехать задом на односторонней дороге.

В Киеве водитель-нарушитель на "Фольксвагене" попал в "ловушку" на узкой односторонней дороге, потому что поехал против движения, нарушая правила дорожного движения.

По этой улице ехал другой автомобиль, который не пропустил нарушителя. Так что ему пришлось сдавать задней. На перекрестке Грекова и Ольжича он хотел развернуться, но въехал задом в столб. Соответствующее видео опубликовал "Оперативный".

После Нового Года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, небезразличные граждане вместе с неравнодушными столбами знают свое дело. Киев, перекресток Грекова и Ольжича, #Volkswagen #BX1493ET Опубликовано Оперативное Воскресенье, 2 января 2022 г.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, небезразличные граждане вместе с неравнодушными столбами знают свое дело", — говорится в сообщении.

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