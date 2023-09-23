Противотанковая ракета и гранаты: на Киевщине чиновник военкомата хранил арсенал оружия — фото

В Киевской области чиновник территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) незаконно хранил целый арсенал оружия.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Правоохранители провели 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобилях. У военного изъяли автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.

Незаконный арсенал оружия у чиновника ТЦК и СП Киевской области

Незаконный арсенал оружия у чиновника ТЦК и СП Киевской области

Незаконный арсенал оружия у чиновника ТЦК и СП Киевской области

Незаконный арсенал оружия у чиновника ТЦК и СП Киевской области

Незаконный арсенал оружия у чиновника ТЦК и СП Киевской области

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Фастове две женщины забрали вазы с цветами из могил военных (видео).

Читайте также: