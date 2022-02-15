Противодействие пыткам и унижениям со стороны силовиков: в Киевской областной прокуратуре действует горячая линия

Противодействие пыткам и унижениям со стороны силовиков: в Киевской областной прокуратуре действует горячая линия

По сообщениям будут организованы проверки и приняты меры по восстановлению прав и привлечению виновных к ответственности.

В Киевской областной прокуратуре действует горячая линия по защите прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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"Все субъекты, интересы или права которых нарушены сотрудниками правоохранительных органов из-за применения пыток, незаконного применения силы или иного ненадлежащего обращения, превышения власти или служебных полномочий при проведении следственных и процессуальных действий, при задержании и заключении, могут обратиться в областную прокуратуру и сообщить о таких фактах в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону (044) 200-19-56 и по электронной почте zpv@kobl.gp.gov.ua", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По сообщениям будут организованы проверки и, при наличии оснований, будут приниматься меры по восстановлению нарушенных прав и привлечению виновных к предусмотренной законодательством ответственности.

Напомним, в Харьковской области за пытки человека будут судить троих правоохранителей. Они "выбивали" признание в убийстве, используя издевательства с извращениями: правоохранители сдавливали и оттягивали гениталии мужчине.

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