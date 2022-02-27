Противник дезорганизован: Арестович рассказал о ситуации под Киевом и в столице

Противник дезорганизован: Арестович рассказал о ситуации под Киевом и в столице

По его словам, подключились к борьбе с врагом и местные жители. Часть российских БМП сожгли "коктейлями Молотова" прямо в Буче.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какая ситуация сейчас под Киевом и в столице.

"На западных окрестностях столицы была попытка продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпени, но попала под мощный ракетный и артиллерийский удар от ВСУ. Противник дезорганизован и сейчас лишь небольшие его силы предпринимают попытки провести разведку в направлении города Ирпень", — сказал он.

Арестович заверил, что ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают врага. По его словам, подключились к борьбе с врагом и местные жители. Часть российских БМП сожгли "коктейлями Молотова" прямо в Буче.

Ранее в Офисе президента доложили об оперативной ситуации в Украине.