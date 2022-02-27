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Противник дезорганизован: Арестович рассказал о ситуации под Киевом и в столице

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Противник дезорганизован: Арестович рассказал о ситуации под Киевом и в столице

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По его словам, подключились к борьбе с врагом и местные жители. Часть российских БМП сожгли "коктейлями Молотова" прямо в Буче.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какая ситуация сейчас под Киевом и в столице.

"На западных окрестностях столицы была попытка продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпени, но попала под мощный ракетный и артиллерийский удар от ВСУ. Противник дезорганизован и сейчас лишь небольшие его силы предпринимают попытки провести разведку в направлении города Ирпень", — сказал он.

Арестович заверил, что ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают врага. По его словам, подключились к борьбе с врагом и местные жители. Часть российских БМП сожгли "коктейлями Молотова" прямо в Буче.

Ранее в Офисе президента доложили об оперативной ситуации в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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