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Против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
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Против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело

Против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбуждено уголовное дело/Фото: Скриншот с видео

В Киеве местные 20 июля зафиксировали на видео, как киевлянка жестоко обращалась с собственной собачкой, которую вывела на прогулку.

Полиция столицы возбудила уголовное дело против киевлянки, которая кричала и жестоко хватала собственную собачку во время прогулки.

Об этом ТСН.ua сообщили правоохранители.

Полицейские сообщили, что после обнародованного видео в соцсетях с девушкой и собачкой, владелицу пушистого проверили. В результате открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УКУ (Жестокое обращение с животными).

Теперь девушке грозит ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Сама же киевлянка в своих соцсетях утверждает, что хорошо относится к своему пушистому любимцу, и это могут подтвердить ее близкие. Девушка объясняет, что скандал подняли якобы ее соседи, которые "постоянно обсуждают ее в чате ЖК". Мол, они ежедневно вызывают на нее полицию по разным обстоятельствам, и эта ситуация не стала исключением.

Напомним, 20 июля в Сети появилось видео, на котором жительница Киева прогуливалась с крохотной белой собачкой по улице столицы. Однако девушка, вероятно, была в плохом настроении и принялась кричать к животному.

Пушистый не на шутку испугался и начал убегать от собственной хозяйки. На что киевлянка разозлилась еще больше, схватила животное и набросилась на пушистого с ненормативной лексикой. Животное пищало от боли.

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Дата публикации
Просмотры
331
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