Протестующие в Киеве штурмуют Верховную Раду: не менее 20 человек задержали (видео)

Протестующие в Киеве штурмуют Верховную Раду: не менее 20 человек задержали (видео)

Полицейские применили слезоточивый газ.

Протестующие SaveФОП в Киеве 25 января штурмовали здание Верховной Рады Украины. В результате начались столкновения предпринимателей с полицейскими.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Перед штурмом парламента участники акции предупредили, что дают депутатам 15 минут, чтобы выйти из здания. Двери в ВР закрыли и увеличили количество силовиков.

Столкновения с правоохранителями начались, когда протестующие пытались ворваться в здание. Полиция применила слезоточивый газ. По предварительной информации, задержали не менее 20 человек.

Напомним, что в центре Киева перекрыли движение по улице Грушевского из-за митинга предпринимателей SaveФОП. Акция собралась у Верховной Рады.

Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также отмены требования использования кассовых аппаратов. Под стены ВР пришли сотни людей, утром там установили сцену.

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