Протаранил такси с пассажирами на служебном авто: в Киеве участковому офицеру сообщено о подозрении

В результате столкновения пассажиры и водитель такси получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Киеве сообщено о подозрении участковому офицеру полиции одного из районных управлений столичной полиции по факту совершения ДТП, в котором пострадали три человека (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Дорожное происшествие произошло в ноябре 2019 года на перекрестке улиц Щусева и Берлинского в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам уголовного производства, правоохранитель, управляя служебным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, проигнорировав красный свет светофора, совершил выезд на перекресток, где протаранил автомобиль такси, в котором находились сотрудник посольства иностранного государства вместе с дочерью", — говорится в сообщении.

В результате столкновения пассажиры и водитель такси получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По результатам следственных действий и проведенных экспертиз 25-летнему участковому офицеру сообщено о подозрении.

Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Напомним, в Буче произошло ДТП с участием двух авто. Среди травмированных двое детей.

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