Просят не пугаться выстрелов и взрывов: в Киеве будут проводить обучение военнообязанных и резервистов

С 10 по 12 августа будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
В Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.
Об этом сообщает районная администрация Шевченковского района Киева.
Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков.
Полигоны в это время будут окружены правоохранителями.
Планом проведения учений предусмотрено выполнение практических действий на таких местах:
- учебное место №1 — выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский");
- учебное место №2 — поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место №3 — охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
- учебное место №4 — охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место №5 — развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место №6 — развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
Напомним, в Николаевской области во время военных учений снаряды разорвались возле села.