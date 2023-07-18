Просверлили дыры и залили какую-то жидкость: в Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев (фото)

Неизвестные повредили более 100 деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе Киева. Проделав отверстия сверлом, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья, многие из которых уже начали засыхать.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

"Это абсолютно шокирующий случай массового уничтожения деревьев в Киеве, мотивы которого еще предстоит выяснить. Мы просим киевлян, которые могли стать свидетелями этого преступления, обязательно откликнуться и помочь установить личности злоумышленников", – призвал Возный.

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По его словам, факт повреждения деревьев обнаружили и зафиксировали сотрудники КП УЗН Днепровского района во время инспекции территории сегодня, 18 июля. Сразу после этого на место вызвали все соответствующие службы, в частности, Государственную экологическую инспекцию и Национальную полицию.

Поврежденные деревья уже начали засыхать

Свидетелей повреждения деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича просят обращаться в КП УЗО Днепровского района по телефону 044-594-82-00 или в Государственную экологическую инспекцию Столичного округа по номеру 044-209-12-56.

Мотивы массового уничтожения деревьев пока неизвестны

Напомним, благотворительная организация ПитБульХелп готовится к запуску на Киевщине постоянного приюта для заброшенных амстафов, питбулей и бультерьеров. Участок уже найден, но не хватает средств. Поэтому ПитБульХелп объявляет сбор.

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