"Простым людям он угрозы не представляет": побратим рассказал о захватчике Кабмина

Третьяков отметил, что не знает, откуда у товарища оружие.

Задержанный после угроз взорвать гранату в Кабмине Владимир Прохнич, который воевал в зоне АТО, не представляет угрозы простым гражданам Украины.

Об этом в эфире телеканала " Украина 24 " рассказал Александр Третьяков, друг и военный побратим мужчины с гранатой в Кабмине Владимира Прохнича.

По его словам, Прохнич — айдаровець, он воевал более двух лет, дважды имел ранения: один раз — легкие, второй раз — тяжелые. У него было 4 контузии.

"Я его знаю только с положительной стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни", — рассказал Александр.

По его словам, Владимир работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он в последнее время работал в такси.

"Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого ... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению. Надо выяснить вообще, почему это произошло. Что там происходило, саму причину, почему он так действовал. Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу ", — заявил Третьяков.

Третьяков отметил, что не знает, откуда у товарища оружие, но надо выяснять на месте, что там произошло, почему так случилось, почему его довели до такого состояния.

"Возможно, проблемы у него были. Вы поймите, ребята, которые возвращаются с войны, они о своих проблемах даже друзьям в принципе не рассказывают и как-то решают их сами. Я знаю о нескольких инициативах относительно реабилитационного центра, хотят его сделать на Черкасщине, если я не ошибаюсь. Дело в том, что каждый к этому по-своему относится. Я, например, не хожу ни за льготами, ни за помощью. И вообще как-то оно неправильно — когда ты приходишь и что-то просишь, еще и после того, как защищал страну ", — резюмировал побратим Прохнича.

Напомним:

4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался человек с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет . Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".

. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет". Впоследствии правоохранители задержали его . В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.

. В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта. В полиции рассказали, что Прохнич пошел на преступление из-за "жизненных событий". Мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 147 "захват заложников". Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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