Прославляли "матушку-Русь": в Киеве сообщено о подозрении священнику Киево-Печерской лавры (фото)

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями.

В Киеве сообщено о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир".

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Указанные лица подозреваются в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

"По результатам проведенной судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы, распространенные в храме тезисы по религиозной песне содержат оправдывание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины", — отметили в пресс-службе.

Напомним, сразу после указанного инцидента в Киево-Печерской Лавре глава СБУ Василий Малюк заявил, что он не останется без должной реакции спецслужбы.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", — заявил руководитель СБУ.

Что произошло

12 ноября священник Православной церкви Украины Михаил Емельян в Facebook выложил видео богослужения в Киево-Печерской лавре, на котором якобы прославляли Россию. Емельян объяснил, что получил видео от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.

"На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся за Россию. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и – молчат. что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях?Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкови" оккупанта?", — написал священник.

На опубликованных священником ПЦУ кадрах слышно, как церковный хор поет песню, в которой упоминается и о России, и о "матушке-Русь". "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь", — поет хор.

Напомним, по результатам опроса КМИС, в Украине за время войны увеличилось количество сторонников ПЦУ и атеистов.

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