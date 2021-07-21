Просит заказать такси и купить сладостей, потому что умрет: в центре Киева орудует бабушка-аферистка

Просит заказать такси и купить сладостей, потому что умрет: в центре Киева орудует бабушка-аферистка

Пожилая женщина, манипулируя мужчиной, заставила отвести ее в заведение питания и купить еду.

В центре Киева на улице Владимира Антоновича орудует бабушка-аферистка. Она просит вызвать ее такси и купить чего-нибудь сладкого, говоря, что умирает из-за диабета.

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Об этом в Facebook рассказал Роман Пелех.

Мужчина отметил, что увидел бабушку, которой якобы стало плохо. Она рассказала, что умирает из-за диабета и попросила купить ей чего-нибудь сладкого и заказать такси. Парень быстро побежал в соседний магазин и купил бабушке мороженого.

"Она это мороженое берет, съедает у меня на глазах. За это время еще пара человек подходит и деньги ей дает, типа "не нашел, где купить мороженое, вот вам немного денег". Стоял с ней минут 15 и ждал пока доест и пытался такси вызвать, но ничего не получается. И я не могу ее бросить здесь же в дождь, она же почти не может ходить", — написал Роман Пелех.

Мужчина тогда решил подвести женщину личным автомобилем. Бабушка же захотела, чтобы ее довезли до заведения общественного питания, где она хочет поесть борща, потому что якобы дома ее пытаются отравить.

Далее бабушка попросила ее провести в заведение, потому что ей сложно ходить и приобрести ей борщ. Здесь мужчина понял, что им манипулируют. Когда же Роман Пелех позвонил знакомому, чтобы предупредить об опоздании, тот же ему рассказал, что бабушка — это аферистка, которая часто обманывает людей.

"Он мне говорит:" Ты попал на ту аферистку с Антоновича, что всех "разводит" на деньги? У нее же дома 20 собак живет, она щенков убивает и в шахту лифта бросает, чтобы навредить соседям, она вообще-то нормально бегает", — отметил Роман Пелех.

Мужчина предупредил киевлян, чтобы они становились жертвами этой пожилой женщины.

Напомним, в Киевской области аферистка обманывала людей на золото и деньги.

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