Просил деньги на "эвакуацию": в Киеве мошенник обманул родственников пропавших без вести солдат

В Киеве задержан мужчина, который занимался мошенничеством, прикрываясь званием "военного ВСУ". Он представлялся товарищем пропавших без вести солдат и просил у их родственников деньги на так называемую "эвакуацию раненых".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что злоумышленник создал аккаунт в соцсети и связывался с родственниками безвестно пропавших военнослужащих ВСУ, представляясь их сослуживцем. Мужчина рассказывал, что его собратья якобы тяжело ранены, поэтому просил деньги на эвакуацию", — говорится в сообщении.

Нарушитель обманул, по меньшей мере, шесть граждан, оценив свои "услуги" в 1,5 — 5 тысяч гривен. Правоохранители задержали его, изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевшие перечисляли средства. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенник придумал коварную схему и обманул военных во время продажи амуниции и снаряжения.

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