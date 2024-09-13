Просил 2000 долларов за отсрочку от мобилизации: в Киеве задержали проректора вуза

Свои услуги проектор оценивал в 2000 долларов.

В Киеве проректор университета задержан во время получения 2000 долларов за помощь военнообязанному во поступлении в аспирантуру.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, мужчина по просьбе своего знакомого обратился к проректору одного из столичных университетов по вопросу процедуры поступления в аспирантуру на дневную форму обучения. Это давало бы право получить отсрочку от мобилизации.

Свои помощи за услугу проектор оценивал в 2000 долларов США.

"В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по направлению подготовки "Публичное управление и администрирование". Отметим, что на эти места претендовало 12 абитуриентов", — говорится в сообщении.

В Киеве проректор университета задержан во время получения 2000 долларов США

При получении 2000 долларов США проректора задержали в порядке ст. 208 УПК.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева проректор университета уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донбасса.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.