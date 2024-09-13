Просил 2000 долларов за отсрочку от мобилизации: в Киеве задержали проректора вуза

Свои услуги проектор оценивал в 2000 долларов.
В Киеве проректор университета задержан во время получения 2000 долларов за помощь военнообязанному во поступлении в аспирантуру.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Как стало известно, мужчина по просьбе своего знакомого обратился к проректору одного из столичных университетов по вопросу процедуры поступления в аспирантуру на дневную форму обучения. Это давало бы право получить отсрочку от мобилизации.
Свои помощи за услугу проектор оценивал в 2000 долларов США.
"В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по направлению подготовки "Публичное управление и администрирование". Отметим, что на эти места претендовало 12 абитуриентов", — говорится в сообщении.
При получении 2000 долларов США проректора задержали в порядке ст. 208 УПК.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева проректор университета уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
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