"Прошлогодняя?": в Сети высмеяли лысую новогоднюю елку в Минюсте (фото)

Пользователи оставили много забавных комментариев под фото.

В здании Министерства юстиции Украины украсили новогоднюю елку. Лысое новогоднее дерево высмеяли в Сети.

Фото опубликовал Сергей Старенький в Facebook.

"Конкурс. А где это такая красивая елка нарядная?", – написал он.

Под публикацией мужчины пользователи соцсети оставили множество забавных комментариев. Люди спрашивали, не осталось ли это дерево с прошлого года, а также сколько денег потратили на елку.

"О, кость рыбы?", "Жесть, я думала, что это прикол! Колонии попродавали, а на елку не собрали!", "Прошлогодняя?", "Символ уровня жизни простого рядового в Украине в 2022 году", "Снегурочку просьба не показывать", "Интересно было бы узнать, сколько стоит эта елка", — написали пользователи.

facebook.com/Sergii.Starenkyi

Напомним, что необязательно ехать в центр Киева для того, чтобы погрузиться в новогоднее настроение и погулять возле красивой елки. В каждом районе столицы для жителей установили нарядное дерево и подготовили праздничную программу.

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