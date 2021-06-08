Прошел через подполье и лагеря: в Киевской области умер 93-летний член ОУН

Орест Васкул был членом Главного Провода ОУН (б), председателем Теренового Провода ОУН (б) в Украине.

В Киевской области на 93 году жизни умер член Организации украинских националистов Орест Васкул.

Об этом в Facebook сообщил екс-нардеп Юрий Сиротюк.

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"Идут последние участники и свидетели великой эпохи ОУН-УПА. Сейчас к Небесному воинству присоединился Орест Васкул. Только недавно отмечали его 93-летие. Бог дал родится ему, когда была основана ОУН. Бить оккупантов еще в 1944 году. Попасть в плен и сбежать с него. Пройти подполье. Лагеря. Не сломаться ", — сообщил екс-нардеп.

Орест Васкул родился 28 мая 1928, с. Серафинцы (ныне Городенковского района Ивано-Франковской области, тогда Городенковский повит) в семье учителей. Его отец был четарем Украинских Сечевых Стрельцов, сотником Украинской Галицкой армии и членом провода ОУН. Орест Васкул в 1942 году вступил в ОУН, воевал в дивизии "Галичина" .Во время битвы под Бродами во Львовской области Орест Васкул попал в советский плен.

Во времена Советского Союза он сидел в лагерях, а когда вернулся в Украину, его отказались здесь зарегистрировать, из-за чего мужчина некоторое время жил в Воркуте. С 1968 Орест Васкул проживал в селе Ясногородка Киевской области. В 1984 году члена ОУН снова судили за антисоветскую пропаганду, в 1987 году он вышел из тюрьмы.

В независимой Украине Орест Васкул был членом Главного Провода ОУН (б), председателем Теренового Провода ОУН (б) в Украине, председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА и членом главной Булавы Всеукраинского братства ОУН-УПА.

В июле 2017 о жизненном пути Ореста Васкула снят документальный фильм "Орест" — первая серия проекта "Живая УПА".

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