Прощание с погибшим руководством МВД: коллеги и родные несут цветы, а возле Украинского дома установили металлоискатели (фото)

У здания МВД утром собрались родные, коллеги и знакомые погибших.
В Киеве сегодня, 21 января, проходит церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и его коллегами из МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января.
В Киеве из-за этого перекрыли движение транспорта по Крещатику, сообщили в КГГА.
В Украинском доме сегодня прощаются с министром внутренних дел Денисом Монастырским и другими погибшими в Броварах работниками МВД. pic.twitter.com/0x0ZxHVoGF— Матрица Свободы (@ru_myc) January 21, 2023
Прощание пройдет в Украинском доме. Прощание с экипажем вертолета, в частности, командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом этой эскадрильи Константином Коваленко и бортовым механиком, прапорщиком гражданской защиты Иваном Касьяновым – состоится 21 января в 13:00 в Нежине (вертолетная площадка 4 аэродрома).
Напомним, 18 января во время авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД : министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
По данным Нацполиции, количество погибших — 14 человек, в том числе ребенок. Госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей.
СБУ расследует три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленное уничтожение.
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что для установления причин падения вертолета в Броварах 18 января понадобится немало времени. Специально созданная рабочая группа определит все факторы, которые могли повлечь за собой авиакатастрофу.
Кабинет министров назначил главу Нацполиции Игоря Клименко замминистра внутренних дел. И сразу возложил на него обязанности министра.
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