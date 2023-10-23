"Прощал" нарушения за немалые взятки: в Киеве СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета

Госслужащий "обложил данью" местную компанию, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). Разоблачение происходило при личном содействии новоназначенного руководителя АМКУ Павла Кириленко", — говорится в сообщении.

Чиновник требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции.

Задокументировано, как госслужащий "обложил данью" местную компанию, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия решить вопрос о неналожении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали с поличным во время передачи ему следующего транша.

Момент задержания чиновника Антимонопольного комитета/Фото: СБУ

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время чиновник Антимонопольного комитета находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумах начальника отдела борьбы со взятками заподозрили во взяточничестве.

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